Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ani bastıran yoğun kar yağışı her yeri beyaza bürürken, yolda kalan bir yolcu servisi ise kurtarıldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte zorlanırken, yokuşu alamayan bir servis aracı ise mahsur kaldı. Vatandaşların desteğiyle servis mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İlçe merkezindeki kar yağışının ardından ekipler de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.