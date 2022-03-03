Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı

03.03.2022 19:24

Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ani bastıran yoğun kar yağışı her yeri beyaza bürürken, yolda kalan bir yolcu servisi ise kurtarıldı.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ani bastıran yoğun kar yağışı her yeri beyaza bürürken, yolda kalan bir yolcu servisi ise kurtarıldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerinde seyir halinde olan araçlar ilerlemekte zorlanırken, yokuşu alamayan bir servis aracı ise mahsur kaldı. Vatandaşların desteğiyle servis mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İlçe merkezindeki kar yağışının ardından ekipler de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı
Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı
Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı

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Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da yoğun kar yağışı...Yolda mahsur kalan yolcu servisini vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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