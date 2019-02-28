Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışına Rağmen Karla Mücadele
31 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi ekipleri, 3 günden buyana etkili olan yoğun kar yağışına rağmen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
Belediyesi ekipleri, 3 günden buyana etkili olan yoğun kar yağışına rağmen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yüksekova Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. İlk olarak halkın yoğun olduğu Cengiz Topel
Caddesini temizleyen ekipler, daha sonra mahallelerde eş zamanlı olarak çalışma başlattıklarını ifade eden Araç
Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, "İlçemizde hem kar yağışı hem de soğuklarıyla çetin bir kış yaşıyoruz. Her kar yağışı ile birlikte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Dün akşam saatlerinde kendini fazlasıyla hissettiren kar yağışı yollarımızı kapatmış durumda. Ekiplerimiz geceden beri çalışmalarına devam ediyor. Sabah
mahalle yollarımızı açtıktan sonra ilk fırsatta çarşı merkezi ve bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışması başlatacağız ve tekrardan mahallerin yollarına gireceğiz" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:39 Kaynak: İHA
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