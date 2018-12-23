Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yoğun Sis

Yüksekova'da Yoğun Sis

4 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova'da Yoğun Sis, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova'da, akşam etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:29 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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