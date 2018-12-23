Yüksekova'da Yoğun Sis
4 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yüksekova'da, akşam etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:29 Kaynak: İHA
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