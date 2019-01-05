Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yoğun Sis

Yüksekova'da Yoğun Sis

29 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukla birlikte yoğun sis etkili oldu.

Yüksekova'da Yoğun Sis, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukla birlikte yoğun sis etkili oldu.

Yüksekova'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yolda aracı donan Veysel Ayhan isimli vatandaş ise; yoğun sis olduğunu belirterek, "Görüş mesafesi 5 metreye düşmüş. Aracım dondu, çalıştıramıyorum. Köye gideceğiz. Arabanın ısınmasını bekliyoruz" dedi

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler ise, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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