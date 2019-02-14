Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yoğun Sis

Yüksekova'da Yoğun Sis

17 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da Yoğun Sis, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da etkili olan siste, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle  sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:22 Kaynak: DHA

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