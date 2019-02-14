Yüksekova'da Yoğun Sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.



Yüksekova'da etkili olan siste, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.



- Hakkari

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