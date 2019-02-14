Yüksekova'da Yoğun Sis
1 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksekova'da etkili olan siste, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. - Hakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:00 Kaynak: DHA
Açlık Grevindeki HDP'li Leyla Güven Kaldırıldığı Hastanede Tedavi Görmeyi Kabul Etmedi
Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor
Ekrem İmamoğlu, Eşiyle Düğün Görüntülerini Paylaştı
15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı