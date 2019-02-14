Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yoğun Sis

Yüksekova'da Yoğun Sis

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da Yoğun Sis, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da etkili olan siste, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:00 Kaynak: DHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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