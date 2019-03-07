Yüksekova'da Yoğun Sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.



Yüksekova'da hava sıcaklığı sıfırın altında 9'a kadar indi. Gece yarısından itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler, olası bir kazanın önüne geçmek için araç farları ile dörtlülerini yakmak zorunda kaldı. Erken saatlerde okullarına gitmek için yola çıkan öğrenciler de yoğun sis nedeniyle güçlük çekti.



- Hakkari

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