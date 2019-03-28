Yüksekova'da Yoğun Sis
1 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yüksekova ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini artırdı. Sabah
sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu.
- Ksekova
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:17 Kaynak: DHA
Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi
Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti