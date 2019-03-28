Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yoğun Sis

Yüksekova'da Yoğun Sis

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da Yoğun Sis, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. 

Yüksekova ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini artırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu. 

- Ksekova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:17 Kaynak: DHA

Sabah, Yüksekova, Güncel
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