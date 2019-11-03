Yüksekova'da yoğun sis
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ
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