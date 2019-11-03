Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da yoğun sis
Son Dakika Güncel Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova'da yoğun sis, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.


Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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