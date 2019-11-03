Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da yoğun sis
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Yüksekova'da yoğun sis

7 saat önce

- Yüksekova'da yoğun sisHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

- Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Yüksekova'da yoğun sis

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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