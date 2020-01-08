Yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika

Yüksekova'da yoğun sis

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haftalardır devam eden yoğun sisten dolayı görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da yoğun sis, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haftalardır devam eden yoğun sisten dolayı görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.


Yüksekova ilçesinde günler önce başlayan yoğun kar yağışının ardından yoğun sis, dondurucu hava, buz tutan sokak ve kaldırımlar hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçların dörtlülerini açarak yol aldığı görüldü. Yetkililer ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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