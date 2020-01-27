Yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika
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Yüksekova'da yoğun sis

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.


İlçede haftalardır devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk havadan sonra görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar soğuk hava ve yoğun sisten etkilenirken, sürücüler ise yoğun sisten dolayı adeta ilerlemekte zorlandılar.


Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçlar farlarını açarak yola devam ediyor.


Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarıda bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Sabah, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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