Yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika

Yüksekova'da yoğun sis
21 dakika önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da, özellikle dün akşam yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Sis, bu sabah da etkili oldu.
Son Dakika Kocasıyla sorun yaşayan bir kadın, kocasının ilişki yaşadığı eskortun evini bastırdı Türkler, koronavirüs salgınından korkup dönüş planlarını erkene aldı İmamoğlu'nun baldızından skandal paylaşım: Deprem olmuş bize ne? Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na bağış yapıldığı haberlerini doğruladı