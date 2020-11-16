-Yüksekova'da yoğun sis - Son Dakika

-Yüksekova'da yoğun sis

- Yüksekova'da yoğun sis Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu.

- Yüksekova'da yoğun sis HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu. İlçede günlerdir soğuk hava etkisini sürerken, sabah saatlerinde kısa süreliğine etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu. İlçede etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden olurken güzel manzaraları da beraberinde getirdi. Meteoroloji verilerine göre, gün içinde karla karışık yağmurun zaman zaman etkili olacağı bildirildi.

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