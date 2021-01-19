Yüksekova'da yoğun tipiden dolayı araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

- Yüksekova'da yoğun tipiden dolayı araçlar mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun tipiden dolayı araçlar mahsur kalırken, ilçede araçlar resmen kara gömüldü.

Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışından dolayı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yola hazırlıksız çıkan sürücüleri ise zorladı. Evlerine gitmek olan bazı sürücüler yoğun kar ve tipiden dolayı kara saplayınca mahsur kaldılar. Kara saplanan sürücüler yoğun tipiden dolayı ilerlemeyince hemen yardım istediler, yardım için gelen vatandaşlar hemen yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına koştular. 2 saat boyunca tipi ve karda mahsur kalanlara kendi imkanları ile vatandaşlar imdatlarına koşmakla kaldıkları yerden çıkarttılar.

Günleridir yoğun kar yağışının sürmesiyle araçlar resmen kara gömüldü. Günlerdir aralıksız yağan kar yağışı olumsuz yönde etkilerken, araçları dışarda bulunan vatandaş zor anlar yaşandığı görüldü.

Aralıksız yağan kar yağışından sonra, araçlar karların altında kaldığı görüldü. Bazı vatandaşlarda hazırlıksız kar yağışına yakalanarak, araçlarına mahsur kaldıkları yerde zincir taktılar.

Günlerdir yoğun kar yağışın başlamasıyla Yüksekova karayolları ve Yüksekova Belediyesi karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçenin şehir merkezinin ve köylerinin yollarını temizleyen Karayollarına ve Belediye ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.

Yarım metreyi geçen kar yağışından sonra, ekipler yollara çıkan sürücüleri yoğun kar yağışı ve buzlu yollardan dolayı hız limitlerine dikkat edilme konusunda uyardı.