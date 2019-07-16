Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da yol asfaltlanma çalışması
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Yüksekova'da yol asfaltlanma çalışması

10 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nedim Zeydan Caddesi'nde asfalt serim çalışması yapıldı.

Yüksekova'da yol asfaltlanma çalışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nedim Zeydan Caddesi'nde asfalt serim çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmayı Yüksekova Belediyesi Başkanı Remziye Yaşar da yerinde takip etti. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve şube şefliğine yapılan asfalt için teşekkür eden Başkan Yaşar, "Bugünden itibaren Nedim Zeydan Caddesi'nde hepimiz rahat nefes alacağız. Kısmet olursa asfalt döküm çalışması çok yakın zamanda bitecek ve halkımızın hizmetine girecektir. Özellikle duyarlı vatandaşımıza ve esnafımıza, emek veren tüm belediye ve karayolları çalışanlarımıza teşekkür ederim, hepimize hayırlı olsun" dedi. - HAKKARİ
Remziye Yaşar, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:33 Kaynak: İHA
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