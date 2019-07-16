Yüksekova'da yol asfaltlanma çalışması
10 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nedim Zeydan Caddesi'nde asfalt serim çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:33 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesindeki Nedim Zeydan Caddesi'nde asfalt serim çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmayı Yüksekova Belediyesi Başkanı Remziye Yaşar
da yerinde takip etti. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve şube şefliğine yapılan asfalt için teşekkür eden Başkan Yaşar, "Bugünden itibaren Nedim Zeydan Caddesi'nde hepimiz rahat nefes alacağız. Kısmet olursa asfalt döküm çalışması çok yakın zamanda bitecek ve halkımızın hizmetine girecektir. Özellikle duyarlı vatandaşımıza ve esnafımıza, emek veren tüm belediye ve karayolları çalışanlarımıza teşekkür ederim, hepimize hayırlı olsun" dedi. - HAKKARİ
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