Yüksekova'da yol yapım çalışması - Son Dakika

Yüksekova'da yol yapım çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Özel İdaresi ekipleri, köylerdeki yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yüksekova Özel İdaresi ekipleri, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Çamdalı mezrası ve 12 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde yaşayan vatandaşların daha rahat ulaşımlarını sağlamaları için eski yolun genişlemesini sürdürüyor. Çamdalı mezrasında çalışma başlatan ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ulaşım imkanlarına kavuşması için zorlu bölgede 4 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yol yapıyor.

Kış boyunca kar mücadelesi veren Yüksekova Özel İdaresi ekipleri, yaz boyunca da köylerin yol yapım çalışmalarını yürütüyorlar. Onbaşılar Köyü Muhtarı Husret Şen, kısa süre sonra yola kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Allah'ın izniyle birkaç gün sonra yolumuza kavuşarak rahat nefes alacağız. Yıllardır yol talebimiz vardı. Çok şükür çalışma başlatıldı. Yüksekova Özel İdaresi ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi.