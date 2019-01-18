Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yolda Donmuş Köpek Bulundu

Yüksekova'da Yolda Donmuş Köpek Bulundu

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların arasında donmuş bir köpek bulundu.

Yüksekova'da Yolda Donmuş Köpek Bulundu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların arasında donmuş bir köpek bulundu. Donmuş köpeğin hali yürekleri sızlattı.

Olay, Yüksekova ilçesi Göngür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar mahalle yolunda karlar içinde donmuş bir köpek buldu. Vatandaşlar yol kenarındaki donmuş köpeğin ya aç olduğu için ya da başka köpeklerin saldırısı sonucu telef olmuş olabileceğini söyledi.

Köpeğin o hali aynı zamanda yürekleri de sızlattı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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