Yüksekova'da yollar buz pistine döndü - Son Dakika
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Yüksekova'da yollar buz pistine döndü

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü.

Yüksekova'da yollar buz pistine döndü, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü.


İlçede dondurucu soğuklara etkisini sürdürüyor. Termometrelerin eksi 30 dereceyi gösterdiği ilçede, yollar ve kaldırımlar adeta buz pistine döndü. Buzlanan yollar nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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