Yüksekova'da yollar buz pistine döndü - Son Dakika

Yüksekova'da yollar buz pistine döndü
6 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü.
İlçede dondurucu soğuklara etkisini sürdürüyor. Termometrelerin eksi 30 dereceyi gösterdiği ilçede, yollar ve kaldırımlar adeta buz pistine döndü. Buzlanan yollar nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor. - HAKKARİ
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