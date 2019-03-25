Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yollar Gölete Döndü

Yüksekova'da Yollar Gölete Döndü

55 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Yüksekova'da Yollar Gölete Döndü, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçedeki birçok noktada kanalizasyon rögar kapak giderlerinin tıkanması nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar yollarda oluşan göletler nedeniyle zor anlar yaşarken, yolların su birikintilerinden temizlenmesi talebinde bulundular. belediye ekipleri ise sorun olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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