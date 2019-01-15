Yüksekova'da Yollar Tek Tek Açılıyor
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar tek tek ulaşıma açılıyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar tek tek ulaşıma açılıyor. Kar
kalınlığının ilçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştığı Yüksekova'da, kapanan 62 köy ve 115 mezra yolu da tek tek ulaşıma açılıyor. İl Özal İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Karla mücadele ekiplerinin gece gündüz sürdürdükleri yoğun çalışmayla birçok köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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