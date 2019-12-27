Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kız çocuğu, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta çocuk kurtarıldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kız çocuğu, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki Esmanur Özbek, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 3 saat süren zorlu çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evde yapılan çocuk, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

Anne Evin Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün içerisinde aralıklarla burnundan kan akan kızının sağlığından endişe ettiğini söyledi.

Yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremediklerini belirten Özbek, "Peçeteyle burnundaki kanı temizlemeye çalıştım ama durmadı. Karla mücadele ve sağlık ekiplerini aradık. Allah razı olsun. Gelerek bizi hastaneye ulaştırdılar." dedi.

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:50 Kaynak: AA
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