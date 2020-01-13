Yüksekova'da yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı - Son Dakika

Hasta yakınlarından Tatar İrinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orbay'ın 3 gündür rahatsız olduğunu söyledi.

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7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı