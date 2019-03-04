Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Yüksek Kesimlerde Kar Mücadelesi

Yüksekova'da Yüksek Kesimlerde Kar Mücadelesi

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden kar yağışı tüm ilçeyi olumsuz etkilerken ilçeye bağlı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları da zorladı.

Yüksekova'da Yüksek Kesimlerde Kar Mücadelesi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden kar yağışı tüm ilçeyi olumsuz etkilerken ilçeye bağlı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları da zorladı.

İlçeye bağlı Yüksek kesimler İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tüm zorluklara rağmen vatandaşlar hiç ulaşım sıkıntısı çekmesin diye gece gündüz çalışıyorlar.

İlçede kar kalınlığı 1 metreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 6 metreyi aşan kar, karla mücadele ekiplerinin işlerini de bir o kadar zorluyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6 metreyi aşarken, kepçe üzerinde çalışan personel soğuk havalara rağmen, çığ riskin olduğu bölgelere giderek tüm zorluklara karşın yolları açıyorlar.

Diğer tarafta ise Yüksekova ilçesine bağlı 63 köy ve 117 mezra yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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