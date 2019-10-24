Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı
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Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

32 dakika önce

Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdıHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

İlçedeki yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza bürünürken, beraberinde de güzel görüntüler oluşturdu. Kışın çetin geçtiği Yüksekova'da, her sene olduğu gibi vatandaşlar da kış hazırlıklarını sürüyor. Dağlardaki karı fotoğraflayan Rojhat Yiğit, "Bugün tamamen kışın geldiğini gösteriyor. Çünkü ilçeye yakın dağlar beyaza büründü. Bir yandan güzel olsa da kış mevsiminin çetin geçtiğini de unutmamak gerek. Yinede Yüksekova'ya kar yakışıyor" dedi.

Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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