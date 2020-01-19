Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika

Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üşüyen köpeğe Hırkasını veren Tuncay Yalçın adlı genç yürekleri ısıttı.

Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntü, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üşüyen köpeğe Hırkasını veren Tuncay Yalçın adlı genç yürekleri ısıttı.


Öğrenci olan Tuncay Yalçın adlı genç, çarşı merkezinde yürüdüğü sırada üşüyen bir köpeğe rastlandı. Köpeğinin üşüdüğünü gören Yalçın, hemen üzerindeki hırkayı çıkartarak üzerine serdi. Bir süre ile köpekle ilgilenen Yalçın, daha sonra köpeğe yiyecek bıraktı. Köpek karnını doyurduktan sonra sırtındaki hırkayla bulunduğu yerden ayrıldı. Köpeğin üzerinde hırka gören vatandaşlar ise hem şaşırdı hemde yürekleri ısıtan görüntülerle karşılaştı.


Üşüyen sokak köpeğine yardım eden Tuncay Yalçın, "Bölgemiz aşırı soğuk ve çevrede soğukla mücadele eden bir sürü sokak köpeği var. Biz bu sokak köpeklerini görmezden gelemeyiz. Onlarda birer can taşıyor. İnşallah herkes elinde gelini yapar çevremizde yaşanan canlılara yardım ederler. Çünkü onlar bize muhtaç, biz bir şey yapmadan onlar yapamaz. Onun için sahip çıkalım" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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