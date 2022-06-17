Yüksekova'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da zincirleme kaza: 4 yaralı

17.06.2022 20:01
Yüksekova'da zincirleme kaza: 4 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 otomobil ile bir minibüsün karıştığı zircirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 otomobil ile bir minibüsün karıştığı zircirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli karayolundaki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin  isimleri öğnenilmeyen  bir minibüs ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Yüksekova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Yüksekova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler
Kaynak: DHA

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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