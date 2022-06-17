Yüksekova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

17.06.2022 19:53
Yüksekova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen zincirlemeli trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen zincirlemeli trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sularında Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımcı için olay yerine koştular. Olay sonrası bölgeye ambulans, polis ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapatarak sağlık ekiplerinin yaralılara rahat bir şekilde müdahale etmelerini sağladı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar, bölgeye gelen çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay yeri temizlendikten sonra araçlardan dökülen yakıt ve parçalar itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Olay yeri temizlendikten sonra yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan Yüksekova Yürekli köyü muhtarı Mahir Gündüz, "Biz Yüksekova'dan Yürekli köyüne doğru gidiyorduk. Karşıdan gelen 2 aracın birbirine çarptıktan sonra bizim araca da çarptılar. Bizde 50 metre kaydık. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Artık bu yola trafik ışıklarını bıraksınlar" dedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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