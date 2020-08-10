Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan polis memurları Adnan Kısar (52) ve Osman Gül (27) törenle memleketlerine uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:07

Kaynak: DHA

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