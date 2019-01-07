Yüksekova'daki Dilimli Barajı Dondu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl su tutulan Dilimli Barajı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl su tutulan Dilimli Barajı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu.



Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından etkisi süren dondurucu soğuk, hayat durma noktasına getirdi. Yüksekova-Esendere karayolu üzerindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun ilgi gösteriyor.



Fotoğraf çeken Erdinç Düzen isimli vatandaş, "Yüksekova merkezden geliyoruz. Yüksekova'da geçen çetin kış şartlarından dolayı Dilimli Barajı donmuş. Biz de haftanın ilk gününü Dilimli Barajı'nda kartpostallık fotoğraflar çekiyoruz" dedi - HAKKARİ

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