Son Dakika Haberleri: Yüksekova'daki Dilimli Barajı Dondu

Yüksekova'daki Dilimli Barajı Dondu

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl su tutulan Dilimli Barajı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu.

Yüksekova'daki Dilimli Barajı Dondu, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl su tutulan Dilimli Barajı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından etkisi süren dondurucu soğuk, hayat durma noktasına getirdi. Yüksekova-Esendere karayolu üzerindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun ilgi gösteriyor.

Fotoğraf çeken Erdinç Düzen isimli vatandaş, "Yüksekova merkezden geliyoruz. Yüksekova'da geçen çetin kış şartlarından dolayı Dilimli Barajı donmuş. Biz de haftanın ilk gününü Dilimli Barajı'nda kartpostallık fotoğraflar çekiyoruz" dedi - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Esendere, Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede! Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 18:00:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'daki Dilimli Barajı Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]