Yüksekova'daki Dilimli Barajı Dondu
1 saat önce
- Yüksekova'daki Dilimli Barajı donduHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl su tutulan Dilimli Barajı, soğuk havalar nedeniyle dondu.
- Yüksekova
'daki Dilimli Barajı dondu
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl su tutulan Dilimli Barajı, soğuk havalar nedeniyle dondu.
Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuklar, hayat durma noktasına getirdi. Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünce, Yüksekova- Esendere
karayolu üzerindeki Dilimli Barajı, etkili olan soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen dondu. Dilimli Barajı'nın donmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun ilgi gösteriyor.
Fotoğraf çeken Erdinç Düzen isimli vatandaş, "Yüksekova merkezden geliyoruz. Yüksekova'da geçen çetin kış şartlarından dolayı Dilimli Barajı donmuş.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:52 Kaynak: İHA
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