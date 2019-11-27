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Yüksekova'daki engellilerden tiyatro gösterisi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Güleryüz Engelliler Sahne Tiyatro Ekibi tarafından tiyatro oyunu sahnelendi.

Yüksekova'daki engellilerden tiyatro gösterisi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Güleryüz Engelliler Sahne Tiyatro Ekibi tarafından tiyatro oyunu sahnelendi.


Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde Güleryüz Engelliler Sahne Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen oyunu; Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, iş adamı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.


Günümüzde engellilerin karşısına çıkan zorlukları trajikomik bir şekilde anlatan ve Sevim Yıldız tarafından kaleme alınan 'Bu işte bir sakatlık var' adlı tiyatro büyük beğeni topladı.


Gösteri sonrası bir konuşma yapan Kaymakam Doğramacı, "Hepimiz bir engelli adayıyız ve engel bildiğiniz üzere zihinde başlar. Yeter ki yüreklerimiz engelli olmasın. Bizlere farkındalık oluşturan böylesi güzel bir oyun sergilediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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