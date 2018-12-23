Son Dakika Haberleri: Yüksekova'daki İki Köpek, Tedavileri İçin Van'a Sevk Edildi

Yüksekova'daki İki Köpek, Tedavileri İçin Van'a Sevk Edildi

4 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan iki köpek tedavi altına alındı.

Yüksekova'daki İki Köpek, Tedavileri İçin Van'a Sevk Edildi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan iki köpek tedavi altına alındı.

Yüksekova ilçesinde biri ayağı kırık, diğeri ise tavuk kemiği boğazına saplanan iki köpeğe ilk müdahaleleri yapıldı. Röntgen cihazı olmadığı için köpekleri Van'a sevk ettiklerini ifade eden Veteriner Hekim Kaçan, "Belediyemize vatandaşlar tarafından getirilen köpeklerden birinin bacağında kırık vardı. Burada röntgen cihazımız olmadığından dolayı Van'a götürmek zorunda kaldık. Orada gerekli tedavisi, ameliyatı yapılacak. Diğer köpeğimizin de yutak kısmında tavuk kemiği saplanmış durumda. Onunda aynı şekilde röntgen filmi çekilmesi lazım. Ona göre ve gerekli müdahale yapılacak. Ondan sonra inşallah tekrar getirip doğaya bırakacağız" dedi - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:09 Kaynak: İHA

Van, Yüksekova, Güncel
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