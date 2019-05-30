Son Dakika Haberleri: Yüksekova'daki öğrencilere kitap desteği
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Yüksekova'daki öğrencilere kitap desteği

56 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan 100 öğrenciye deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı.

Yüksekova'daki öğrencilere kitap desteği, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan 100 öğrenciye deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan Yüksekova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kütüphanede üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere Açıkel Kırtasiye sahibi Atakan Açıkel tarafından Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı kitapçığı dağıtıldı. Dağıtımda Açıkel'e eşlik eden Yüksekova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fevzi Yıldırım, öğrencilere başarılar diledi.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar dileyen Atakan Açıkel ise, "Allah tüm öğrencilerimizin yardımcısı olsun. Desteklerimiz inşallah devam edecektir. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Konu hakkında bizlere yardımcı olan Tahsin İpek Hocamıza ve kütüphane sorumlusu Refik Yaşar'a da teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:15 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Güncel
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