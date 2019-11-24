Yüksekova'daki öğretmenlere

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Büyükçiftlik Beldesi İlk ve Ortaokulu idarecileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla okulda görevli öğretmenlere sürpriz hazırladı.

Okul Müdürü Cihan Büyükbaş'ın öncülüğünde, okulda görevli 24 öğretmenin ailesine ulaşan idareciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili mesajlarını içeren video çekerek kendilerine göndermelerini istedi.

Türkiye'nin pek çok yerinden gelen videoları klip haline getiren idareciler, düzenledikleri sürpriz programla ailelerinin duygu yüklü mesajlarını öğretmenlere izletti.

Bir aylık çalışma sonucu hazırlanan görüntüleri izleyen öğretmenler, hem şaşırdı hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Okul Müdürü Cihan Büyükbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin motivasyonunu yükseltmek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin ailelerine özlemlerini hazırladıkları videoyla gidermek istediklerini anlatan Büyükbaş, her zaman meslektaşlarının yanında olmaya gayret ettiklerini aktardı.

Sürprizden duydukları mutluluğu dile getiren öğretmenler de gösterdikleri hassasiyetten dolayı okul idarecilerine ve ailelere teşekkür etti.