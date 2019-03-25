Son Dakika Haberleri: Yüksekova'daki Öğretmenlere Yönelik Atölye Çalışması

Yüksekova'daki Öğretmenlere Yönelik Atölye Çalışması

12 dakika önce

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğretmenlere yönelik atölye çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova'daki Öğretmenlere Yönelik Atölye Çalışması, System.String[]
İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğretmenlere yönelik atölye çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmetçi eğitim kapsamında şu ana kadar yaklaşık bin öğretmene atölye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda "etkinliklerle değerler eğitimi, liderlik ve takım yönetimi, akıl ve zeka oyunları, etkili sınıf yönetimi" gibi bol etkinlikli ve uygulamalı çalışmalar yapılıyor.

İsmet Alkan Anadolu Lisesinde gerçekleşen eğitimler; İGEDER formatörlerinden Liderlik ve Takım Yönetimi Engin Yurtalan, Etkili Sınıf Yönetimi Ali Şenol tarafından veriliyor.

Eğitime, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:22 Kaynak: İHA

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