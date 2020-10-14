Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske - Son Dakika

Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske

14.10.2020 12:33
Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki okullara yıkanabilir 5 bin özel maske dağıtıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki okullara yıkanabilir 5 bin özel maske dağıtıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yüz yüze eğitimin başlamasıyla korona virüs tedbirleri arttırıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan ilkokul öğrencilerine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın katılımlarıyla maske dağıtıldı. Kaymakam Doğramacı, beraberindekilerle okulları gezerek, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere başarılar dileyerek maske hediye etti.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçede yeni açılan bir tekstil fabrikasının üretmiş olduğu ve dünyaya sattığı özel maskeleri çocuklara fabrikanın sahibinin hediyesi olarak dağıttıklarını belirterek, "Çocuklarımıza maske, mesafe ve hijyenin önemi hakkında bilgi verdik. Zaten bize ihtiyaçları yok, bu süreci bizden daha da iyi biliyorlar. Bizde maskeleri yeniledik. Bizim firma sahibi de maskeleri tanıttı. Firmamız, Yüksekova'da üretilen bu maskeleri dünyaya satacak inşallah. Önce Yüksekova'daki çocuklarımızdan başladık. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Fabrika sahibi Soner İşleyen de, Yüksekova'da bir tekstil fabrikası kurduklarını belirterek, "Tekstil fabrikamızda şu anda 120 kişi çalışmaktadır. Çalışan arkadaşlarımız erkek ve bayan kabanı imalatını yapmaktadır. Aynı zamanda Hakkari bölgesi için maske üretimine başladık. İlk etapta steril yıkanabilir maskeler ürettik. Özel bir kumaştan maske ürettik. Öncellikle bu maskemizi Yüksekova'daki çocuklarımıza hediye edelim istedik. Kaymakamımızla beraber 4 bin maskemizi dağıttık, aynı zamanda öğretmenlerimize de bin adet dağıttık. Bunun devamında Yüksekova'daki bütün işletmelere, eczanelere, marketlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda duyarlıklarını hiç esirgemediler. Biz bize yeteriz gibi bir proje oldu Yüksekova'mız için. Bu maskelerin 120 defa yıkanabilir garantisi var. Biz üreteceğiz, Yüksekova kazanacak" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske
Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske
Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske
Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske
Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske
Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske
Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske

Koronavirüs, Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'daki okullara yıkanabilir 5 bin maske - Son Dakika

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