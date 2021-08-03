HAKKARİ YÜKSEKOVA'DAKİ SEL PANİĞİ KAMERADA - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Duraklı köyünü dün etkileyen sağanak sele neden oldu. Sel, köyde korku ve paniğe neden olurken, halkın evlerini terk edip kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Van ve Hakkari'de, 3 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Hakkari'de Yüksekova'nın Duraklı köyünde dün yaşanan sel, ekili tarım arazileri ve bahçelere zarar verdi, ağaçlar devrildi, köy yolu çöktü. Selden kurtulmak için evlerini terk edip dışarı kaçanların panik anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Selin ardından bölgeye sevk edilen iş makineleri yoğun çalışma yürütürken, köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.