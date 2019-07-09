Son Dakika Haberleri: Yüksekova'daki TOKİ konutlarında etap seçimi
Son Dakika Güncel Haber

Yüksekova'daki TOKİ konutlarında etap seçimi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TOKİ tarafından yapılan bin 830 konutun yapım aşaması sona gelinirken, konut sahipleri tarafından etap seçimi yapılmaya başlandı.

Yüksekova'daki TOKİ konutlarında etap seçimi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TOKİ tarafından yapılan bin 830 konutun yapım aşaması sona gelinirken, konut sahipleri tarafından etap seçimi yapılmaya başlandı.

Yüksekova ilçesinde 2016 yılındaki çatışmalarda evleri hasar gören ve ardından yıkılan vatandaş için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konutların yapım aşaması sona gelindi. Yüklenici firmalar bin 830 konutun tamamlanması için çalışmalarını sürdürürken, konut sahipleri tarafından da etap seçimi yapılmaya başlandı. Güngör Mahallesi'ndeki Avaşin Parkı'nda bulunan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından ofise çağırılan vatandaşlar, konutların bulunduğu etaplardan kendine uygun gördüklerini seçiyor. Vatandaşların kalacağı dairelerin ise ilerleyen zamanlarda yapılacak kura ile belirleneceği belirtildi.

Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinden alınan bilgilere göre, eylül ayında bin 200 konutun teslim edilmesi bekleniyor. Kalan konutların ise en kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne ve oğlu, köy meydanında silahla vurulmuş halde bulundu Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:08:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'daki TOKİ konutlarında etap seçimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]