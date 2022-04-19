Yüksekova'daki uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yüksekova'daki uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı

19.04.2022 17:33
Yüksekova'daki uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Şubat'ta ele geçirilen 98 kilo 650 gram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Şubat'ta ele geçirilen 98 kilo 650 gram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapma" suçu kapsamında şüphelilerin yurt dışından getirdikleri uyuşturucuyu Güvenli, Aşağı Güveç ve Değerli köylerine taşıyarak burada gizledikleri, belirli zamanlarda batı illerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca 13 Şubat'ta insansız hava aracı, helikopter, Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinden oluşan 503 personel ve eğitimli uyuşturucu arama köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, Yüksekova ilçe merkezi ve Aşağı Güveç, Akpınar, Ovaiçi, Güvenli ile Değerli köyleri kırsalinde 98 kilo 650 gram eroinin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 8 şüphelinin de tutuklandığı aktarıldı.

Dosya kapsamında yeterli delillerin toplanmasına müteakip diğer şüphelilerin de yakalanması amacıyla operasyon kararı alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başsavcılığımızın koordinesinde bugün saat 04.30'da Yüksekova ilçe merkezi ve kırsalında 43 adrese zorlu arazi şartlarına rağmen gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınmıştır."

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Cumhuriyet, Uyuşturucu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova'daki uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'daki uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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