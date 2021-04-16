Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı - Son Dakika

Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı

16.04.2021 23:09

Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı -Sahurdan sonra 18 ülkenin siparişleri yoğun bir tempoyla çalışıyorlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışanların ürettikleri tekstil ürünleri, dünyanın 18 ülkesine ihraç ediliyor.

Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı

-Sahurdan sonra 18 ülkenin siparişleri yoğun bir tempoyla çalışıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışanların ürettikleri tekstil ürünleri, dünyanın 18 ülkesine ihraç ediliyor.

Yüksekova ilçesinde Soner İşleyen tarafından kurulan ve 80 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında üretilen ürünler, dünyanın 18 noktasına ihraç ediliyor. Ramazan öncesi fabrika çalışanları gündüz vardiyasıyla çalışırken, Ramazan ayıyla birlikte gece vardiyasıyla çalışmalarına başladılar.

Gece vardiyasıyla sahurlarını fabrikada yapan çalışanlar, 18 ülkeye mal yetiştirmek için yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Fabrikada yapılan maske ve elbiseler, Türkiye başta olmak üzere Amerika, Almanya, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan, Fransa gibi 18 ülkeye gönderiliyor.

Yüksekova'dan 18 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden İşleyen Tekstil Fabrikasının sahibi Soner İşleyen, "Bizler Ramazan'ın ilk gününden itibaren gece vardiyasına başladık. Çalışanlarımız artık gece çalışırken, gündüzleri ise evlerinde dinleyip ibadetlerini en iyi şekilde yerine getirme fırsatı buluyor. Fabrikamızda çalışmalarımız son hız devam ediyor. 9 ay olalı fabrikamızı kurduk. Şimdilik tam 18 ülkeye ihracat yapıyoruz. İnşallah bu hastalığın bitmesiyle daha güzel işlere imza atacağız. Şu an 80 kişi bizimle çalışıyor. Yüksekova'da yeni fabrikalar açılır, işsizliğe çare olunur inşallah" dedi.

18 ülkenin mallarını sahurdan sonra yoğun bir tempoyla yaptıklarını dile getiren İşleyen, "Amacımız tüm dünya ülkelerinin Yüksekova ismini bilmesidir. Tüm gayemiz bölge halkına yardımcı olmaktır. Elimizden geldikçe herkese ulaşacağız. Eğer biz böyle bir ilçede ihracat yapıyorsak, bu tüm Yüksekovalıların sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Fabrikada paket şefliği yapan Hülya Arslan ise açılan fabrikanın kadınlar için ekmek kapısı olduğunu belirterek, "Fabrika ilk olarak kadınların ilgi odağı oldu. Böyle bir iş olanağının olması bizi mutlu etti. Şu an yaptıklarımız dünyanın 18 ülkesine gönderiliyor. Çalışanlarımız burada kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar. Biz gündüz vardiyasıyla çalışıyorduk şimdi gece vardiyasına geçtik. Yoğun bir tempoyla işimizi devam ettiriyoruz. Sahurdan sonra sabah saatlerine kadar ihracat yapılacak malları yetiştiriyoruz. Burada bize bu imkanları sağlayan Soner İşleyen'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı
Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı
Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı
Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı

Yüksekova, Fabrika, İhracat, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekova'dan 18 ülkeye tekstil ürünleri ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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