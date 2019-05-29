Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen "Pençe" operasyonu harekatına destek için Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra hareket etti. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

"Adam Gibi Adam" şarkısıyla bir döneme damga vuran Lara, değişimiyle şaşırttı!

Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu