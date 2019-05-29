Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti
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Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti

7 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen "Pençe" operasyonu harekatına destek için Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra hareket etti.
(İHA)
Yüksekova'dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:36 Kaynak: İHA
Irak, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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