Yüksekova'dan Başkale'deki depremzedelere yardım eli - Son Dakika
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Yüksekova'dan Başkale'deki depremzedelere yardım eli

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde meydan gelen 5.9 depremden sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'dan da yardım gitti.

Yüksekova'dan Başkale'deki depremzedelere yardım eli, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde meydan gelen 5.9 depremden sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'dan da yardım gitti.


Başkale ilçesinde meydana gelen depremden sonra, Yüksekova ilçesinde bir grup depremzedelerin acılarını paylaşmak için sosyal medya üzerinde yardım kampanyası başlattılar. İlçe genelinde sosyal medya üzerinde topladıkları yardımları şahsi araçlarına bırakarak Başkale ilçesine götürdüler. Depremin acısını yaşayan Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerine, giden Yüksekovalı gençler yardımları depremzedelere teslim ettiler. Yüksekovalı gençler adına konuşan Rıdvan Akkurt, "Biz köye geldik köyün durumu baya kötüymüş. Bizlerde sosyal medya üzerinde kampanya başlatarak yardım topladık. Sağ olsunlar tüm esnafımız bu yardıma destek verdi. Van'ın bu acısını biz derinden hissettik. Azda olsa bir nebze hafifletmek istedik. Bizde böyle bir yardımla onların yanında olmayı istedik" dedi.


"Başkale depreminin yaraları sarılıyor"


Öte yandan, depremin büyüğünü yaşayan Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde yaşayan depremzedelerin yaraları tek tek sarılıyor.


Kurulan çadır kentlerle, AFAD ve Kızılayın yardımlarıyla depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor. Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde yaşayan depremzedelerin, Tüm ihtiyaçlar doğrultusunda, jandarma ve VEDAŞ'ta hazır bekliyor.


Güvendik Mahallesi'nde yaşayan Tacettin Arslan, "Allah'tan geldi, bizde buna razıyız. Elimizden hiç bir şey gelmiyor, Allah razı olsun Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldi. Benim evimde yıkıldı, hayvanlarım da telef oldu. Hiçbir işim kalmadı. Yüz haneli köyde hemen hemen bütün evler yıkıldı. Bizde iki gündür dışarıdayız. Bize yardım ettikleri için Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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