Yüksekova'dan depremzedelere yardım - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakamlık ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla toplanan yardımların yüklendiği kamyon, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Hükümet konağı bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, geçen hafta Elazığ ve Malatya da elim bir afetin yaşandığını söyledi.

Depremde hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Doğramacı, "Bu afetten sonra depremzede kardeşlerimizin beklentisi bizim onların yanında olduğumuzu göstermektir. Allah kimseyi böyle durumlara düşürmesin. Bugün kardeşlerimizin yanında olursak yarın da onlar yanımızda olacaktır. Allah o günleri göstermesin. Yüksekova olarak bundan sonra depreme hazırlıklı olmaya çalışacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Şakir Şahin depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okudu.