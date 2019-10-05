Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
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Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

3 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.


Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı. - HAKKARİ

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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