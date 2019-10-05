Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
3 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.
Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı. - HAKKARİ
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