Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
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Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyatHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığı'ndan çıkan askeri konvoyu Irak sınırına doğru gitti.

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığı'ndan çıkan askeri konvoyu Irak sınırına doğru gitti.

Yüksekova Tümen Komutanlığı'ndan çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı.

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

Yüksekova, Hakkari, Irak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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