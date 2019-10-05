Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
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Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyatHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığı'ndan çıkan askeri konvoyu Irak sınırına doğru gitti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığı'ndan çıkan askeri konvoyu Irak sınırına doğru gitti.
Yüksekova Tümen Komutanlığı'ndan çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı.
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