Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:41 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan Kirpi tipi zırhlı araçlar, Irak sınırına doğru hareket etti. Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı. - HAKKARİ
Bağcılar'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı