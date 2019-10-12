Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyatHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.

Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan Kirpi tipi zırhlı araçlar, Irak sınırına doğru hareket etti. Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı.

Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat

Yüksekova, Hakkari, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:07 Kaynak: İHA
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