Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan Kocaeli'ye Mektup Kardeşliği

Yüksekova'dan Kocaeli'ye Mektup Kardeşliği

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde, bulunan Hamit Kesici İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencileri, 'mektup kardeşliği' adı altında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Nene Hatun İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencilerine yeni yıl nedeniyle kartpostal ve mektup gönderdi.

Yüksekova'dan Kocaeli'ye Mektup Kardeşliği, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde, bulunan Hamit Kesici İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencileri, 'mektup kardeşliği' adı altında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Nene Hatun İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencilerine yeni yıl nedeniyle kartpostal ve mektup gönderdi.

Yüksekova ilçesinde 4 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan, Mektup Kardeşliği adı altında yaptığı etkinlikle 3'üncü sınıf öğrencilerine, unutulmuş olan mektup yazma duygusunu yaşattı. Hamit Kesici İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Kılınçarslan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden yazışmaların yapıldığını, mektup gönderme geleneğinin ise unutulduğunu söyledi. Öğrencilerine bu duyguyu yaşatmak için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, Ben ve öğrencilerim bu kültürü yeniden canlandırmak istedik. 'Mektup Kardeşliği' adı altında öğrencilere, bu kültürü yaşatmak için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Nene Hatun İlkokulunda okuyan 3'üncü sınıf öğrencileri için mektup yazdık ve PTT aracılığı ile gönderdik dedi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:28 Kaynak: DHA

Darıca, Hakkari, Kocaeli, Yüksekova, Güncel
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